Ich kann den Wunsch nach Verschärfungen der ÖVP Niederösterreich nicht nachvollziehen. Landesrat Danninger möchte die Situation in der Betreuung und Beratung von Arbeitssuchenden verschärfen, indem er dem Arbeitsmarktservice in Niederösterreich, das hervorragende Arbeit (besonders in der Corona Zeit) geleistet hat, noch schwierigere Rahmenbedingungen als Corsette umlegen möchte, damit die MitarbeiterInnen des AMS noch mehr unter Druck gesetzt werden. Kontrolle ist gut und wichtig, wenn es um öffentliche Gelder geht, aber nur bis zu einem gewissen Grade des Erträglichen!

Ich habe gehofft, dass man nach einer dermaßen herausfordernden Zeit der Pandemie (und wer weiß, ob wir nicht bald wieder vor einer stehen?) eventuell doch einen gewissen Lerneffekt in Sachen Sozialpolitik erzielt hätte. Die ÖVP offensichtlich nicht.

Ich bin Berufs- und Bildungsberaterin und begleite arbeitssuchende Menschen und ich weiß, dass der Großteil der Menschen nicht gerne arbeitssuchend ist. Ich verstehe daher absolut nicht, dass man von Arbeitssuchenden ein falsches Bild zeichnet in der Öffentlichkeit. Denn arbeitslos sein, heißt nicht gleichzeitig keine Arbeit zu haben. Daher finde ich den Ausdruck nicht passend. Passende ist daher aus meiner Sicht gesehen arbeitssuchend.

So - und jetzt haben wir eine Situation erlebt, wo ein verordneter Lockdown dem nächsten gefolgt ist und die Wirtschaft zusammengebrochen ist - bewusst und weltweit. Nicht nur Angestellte wurden abgebaut, sondern auch Selbstständige mussten wieder zusperren, weil sie ihre Mitarbeiter und ihre Kosten nicht mehr begleichen konnten.

Die Kurzarbeit war sicherlich eine gute kurzfristige Maßnahme, die tatsächlich so weit zurückgefahren wurde, dass die Betriebe, die noch zu wenig Ressourcen aufgebaut hatten oder erst kurz aufgesperrt hatten, sicherlich ihren Betrieb gleich wieder zusperren mussten. Die Zahlen beweisen es. Und jetzt möchte man so eine Art der Degression bei den Zuwendungen für Arbeitssuchende auch umsetzen. Für mich sieht das so aus, dass sich ein Controller hingesetzt hat und nachgesehen hat, wie man jetzt die Zahlen jongliert.

Ich verstehe, dass man den Schuldenberg, der sich ver20zigfacht hat, wieder los werden möchte. Ich bin allerding davon überzeugt, dass das nur langsam geht.

Viele erfolgsverwöhnte Menschen in der Politik müssen sich daran gewöhnen, dass wir jetzt in einer anderen Zeit angekommen sind und diese Zeit sinnvoll nützen sollten, wie z.B. in die Umsetzung von landesweiten Gesetzen (Raumordnung), damit unser Land nicht zubetoniert wird und in die Attraktivierung des Öffentlichen Verkehrs, damit wir nicht im CO2 ersticken demnächst.

Nein, sagt die ÖVP Niederösterreich - ganz im Gegenteil ! Die Wirtschaft muss raschest in die Höhe gefahren werden und alles daran gesetzt werden, weiter zu machen wie bisher. Komme, was wolle! So lautet die Devise, die ausgegeben wurde offensichtlich. Zu welchem Preis? Auf Kosten und auf dem Rücken der Menschen, die in diesem Land leben und arbeiten.

Es ist natürlich unbestritten wichtig, dass die Menschen Arbeit haben. Es wird allerdings immer einen gewissen Prozentsatz an Menschen geben, die eventuell gerade nicht so belastbar sind, weil sie lange Zeit großem Druck ausgesetzt waren oder vielleicht andere Probleme wie Schulden gerade wälzen. Und wenn die Basis zum Leben fehlt, wie soll man dann an andere Dinge denken als an diese Schulden?

Ich wünsche sowohl Herrn Danninger, Herrn Eichtinger als auch Frau Mikl-Leitern von der ÖVP, dass sie nie in so eine Situation kommen mögen - oder vielleicht doch: Denn dann würden sie eventuell verstehen, wie sich Menschen fühlen, die nicht noch mehr Druck sondern wesentlich mehr Unterstützung und Zuwendungen von uns allen brauchen, damit das Leben wieder gelingt!

Regina Doppelhofer, Klosterneuburg