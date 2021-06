Offensichtlich will man das im Geheimen, an den Wählern vorbei durchdrücken. Unverständnis darüber, warum etwas ungefragt beschlossen werden soll, was vor 1 Jahrzehnt von den betroffenen Wählern abgelehnt wurde, an der Steigerung von Familienhaushaltsbudget in Corona Zeiten, kann es ja nicht liegen!

Unverständnis auch darüber, wie aus einem Parkplatz wenn dafür bezahlt werden muss, mehr als ein Parkplatz werden soll! Vermutlich, weil dann nur mehr jene dort stehen die dort wohnen und dem Wahnsinn nicht entkommen können! Die Geschäftsleute werden vermutlich wenig jubeln, wenn viele zu den Gratisparkplätzen in die 10 Minuten entfernte SCS ausweichen werden….

Hoffentlich beteiligt sich wenigstens die Opposition nicht an der offensichtlich ausgemachten Sache, damit, auch wenn erst in über 3 Jahren, bei der kommenden Wahl Alternativen überbleiben!

Wenn es den Autofahrern schon schwergemacht wird, dann erwarte ich mir VORHER ein Konzept, wie der öffentliche Verkehr private Autos ersetzen kann, das geht aber nicht, wenn sich die Fahrzeit öffentlich vervielfacht, oder Wartezeiten von 1 Stunde für Schüler nach dem Unterricht entstehen.

Roland Macek, Baden