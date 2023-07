Verwaltungsreform und Transparenz müssen her

Als ich 1987 in NYC das Vergnügen hatte – Herrn Rockefeller kennenzulernen und den hab ich gfragt: was wollen Sie werden im nächsten Leben? Antwortete er instant: ein Rentenfonds (auch Anleihen-, Obligationen oder Bonds genannt sic!). ICH: warum wollen wir das? Antwort: weil ich dann direkt am Zinshebel sitze.

Es heisst in Wien: schiarch wia da Zins und NICHT schiarch wies Göd (Geld nicht die Gewerkschaft). MaW: in einem Zinseszinssystem wird der Reibbach immer im letzten Zehntel der Laufzeit gmacht. Finanzprodukte werden konzipiert auf Laufzeiten. Vergleichsbeispiel: mein Lieblingsfinanzminster Schelling hat diese obszönen Negativzinsanleihen mit Laufzeiten von 70-100 Jahren emmittiert. Das Regierungsmotto war: Enkelfit sic! Jo eh – weil das brennen die Ururenkerln hehe auch wenn der Herr Brunner jetzt jubeln kann – wegen der Mehreinnahmen durch die Leitzinserhöhungen warrats quesen – getilgt wird bei Laufzeitende UND je mehr Budget da zur Verfügung steht – umso geiziger wird ein ÖVP-finanzminister….

Frage meinerseits? Wenn wir von Geld reden – reden wir vom eigenen erwirtschafteten oder vielleicht von dem fremden Kapital. Da ja auch im BIP nicht zwischen Fremdkapital erwirtschafteten Leistungen und Eigenleistungen unterschieden wird.

Ausserdem müssen diese pöhsen Lohnnebenkosten schon in die Steuerleistung und Abgabenleistung auseinander dividiert werden. Das Steuersäckel stützt nämlich die Sozialleistungen und vor allem das Gesundheitssystem. Weil man muss sich nämlich die marode Nation auf der Zunge zergehn lassen. Wir haben ca. 10% Alkoholiker, 15% Diabetiker, Bornouts, Bandscheiben, Krebs Astmathiker und ca 150.000 Jugendliche, die dringendst psychisch versorgt werden sollten.

Fazit: es MUSS eine Verwaltungsreform her, die die internen Verwaltungskosten minimiert – da in NÖ 100,-- Auszahlung aus einem Sozialtopf sportliche 1000,-- in der Verwaltung kosten.

Es MUSS Transparenz her – digitalisierter weise.

Warum sind die Erträge aus Kapitalvermögen und aus Vermietung/Verpahtung der Privatiers NICHT sozialversicherungspflichtig UND warum wird der Einstiegsteuersatz nicht raufgesetzt und der SV-deckel gehoben oder weggenommen wie zb in der Schweiz: da brennen die Milliardäre auch für alles – jedoch degressiv.

Wers Geld hat schafft an – heisst doch Antragssteller->Bittsteller->Günstling--> ewige Dankbarkeit in der Freunderlwirtshaft.

Solange im Sinne einer Sache gepackelt wird – solls so sein – jedoch diese Privatvermögensvermehrungspackelein und die, damit irgendwer irgendwas sein will zb KLOburger – pardon – denen fehlts an Bildung – weil KLOburger sein und KLOburger können – schon ein Unterschied.

Drum sind die Urgestein auch alle weg – und Prölleten+Proleten+Prälaten treiben hier ihr Unwesen und wollen echt Galaxiemeister an Bodenversiegelung sein und geichzeitig Klimaziele erreichen. Wunder geschehe!

Die Förderungen, Packelein und seis um Denkmalschutz Angelegenheiten gehen nur -weil eine Hand die andere wäscht und dann ein Günstling in Form zb eines Bürgermeisters aufmüpfig wird und draufkommt – dass er selber Günstling war und ihm dieser Status aberkannt wird….

Wenn hier nicht ratzfatz ein Umdenken im Sinne der Republik stattfindet – sehe ich echt schwarz: weil: wen muss ich schmieren, damit die Korruption aufhört? Wieviel muss ich mir dafür herrichten? UND darf ich auch in Zukunft noch mit österreichischen Bundesanleihen zahlen? Weil ich geh short auf die Republik – weil das Underlying ein realer Irrsinn ist. Und früher oder später wird das auch bläckrocks oder golmänsaxs fondsmänätschern auffallen….

Drum wird’s auch interessant – wie diese Amtsträger weiterhick-hacken werden und juhuuuu nebenbei geht die ganze Wirtschaft den Bach runter. Solange diese Grossbauern und Pseudoindustriellen da in politischen Ämtern in alter Gutsherrnmethode nicht nur die Bürger verärgern sondern auch die Bürgermeister aus den eigenen Reihen?

Da frag ich mich schon: was machen die ach so mächtigen Hauptmänner und vor allem uns Landeshauptmännin???? Wenn schon Fremdsprachen am Schulhof verboten werden – erwarte ich auch, dass diese doofen Kiss+Go-Schilder von den Halten/Parkenschildern entfernt werden. Englisch ist noch immer keine Amtssprache!

This is not the yellow from the egg und der Chinese nennt dies: der Tod der 1000 Schnitte….

Gilla Zürner, Klosterneuburg