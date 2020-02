Unter diesen Umständen ist wohl verständlich, dass man am Wahlabend lieber den Nichteinzug unserer Liste bejubeln musste – sonst hätte der SPÖ, angesichts des Wahlergebnisses, wohl jeder Grund gefehlt, den kaltgestellten Sekt zu öffnen. Wie man der Aussage von Herrn Kautz entnehmen kann, muss das „Trachtenpärchen“ ja die SPÖ gedanklich massiv beschäftigt haben – aber dank dieser Aussagen hat man damit gleich eine Marke mit Wiedererkennungswert für die nächste Wahl!

Man muss Frau Kahofer zumindest zugute halten, dass sie einräumt, dass vielleicht auch die SPÖ Neunkirchen selbst für das Wahlergebnis verantwortlich ist – diese Richtung stimmt! Bei anderen Parteien hat aber das Verfehlen eines Wahlziels, das oft weniger drastisch ausfällt, genau deswegen auch personelle Konsequenzen. Hätte man Anstand und würde überlegt vorgehen, wäre dies auch hier angebracht. (...)

Dass die Obfrau der FPÖ, Regina Danov, ein Mandat für unsere Liste als ,Blockierermandat‘ bezeichnet, ist verwunderlich. Denn was hat die FPÖ mit ihren drei Mandaten in den letzten Jahren an konstruktiver Arbeit geleistet? Soweit man sich erinnert, wurden diese Mandate in der Regel zum Blockieren der Arbeit im Gemeinderat genutzt – und hier reden wir gleich von drei Mandaten! Mich als Blockierer zu bezeichnen, ist schon verwunderlich, da ich nicht im Gemeinderat war. Ich bin nicht enttäuscht, dass es schwierig wird, war mir klar, aber wer nicht wagt, kann nicht gewinnen! Ich habe nichts verloren, sondern nur an Erfahrung gewonnen, die ich in Hinkunft für Neunkirchen verwenden kann.“

Johann Mayerhofer, Neunkirchen

Aussagen im Rahmen der Nachwahlberichterstattung, NÖN Neunkirchen, Ausgaben KW 5 und 6.