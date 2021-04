Das ist klar und logisch: Wenn ich um viel Geld einen Parkplatz miete und dieser dann von Nichtberechtigten verstellt wird, hätte ich auch keine Freude und würde mich wehren. Aber warum verstellen Nichtberechtigte private Parkplätze? Nicht aus Bosheit, sondern weil zu wenig öffentlicher Parkraum zur Verfügung steht. Es rächt sich, dass Badens politisch Stadtverantwortliche es bisher verabsäumt haben, die Anzahl von Pflichtstellplätzen auf Eigengrund pro Wohneinheit zu erhöhen. Derzeit gilt ein Stellplatz pro Wohnung, was in heutiger Zeit nicht mehr ausreicht. Das ist in den meisten Gemeinden bekannt und wurde dort daher die Anzahl der Pflichtstellplätze erhöht.

Nicht so in Baden, im Gegenteil: Für das Monsterprojekt „Spitalsgärten“ der Wohnbaugenossenschaft „Alpenland“ wurde die Anzahl der Pflichtstellplätze sogar reduziert: 0,8 Stellplätze pro Wohneinheit! Rund 2.600 Unterschriften von Badener Bürgern, die in Initiativanträgen u.a. 1,5 Stellplätze je Wohnung forderten, wurden von der Stadtkoalition arrogant ignoriert. Ein ÖVP-Mandatar meinte sogar, dass ohnehin genug Stellplätze vorhanden seien, während die Grünen glaubten, die Bürger zum Verzicht auf ein eigenes Fahrzeug erziehen zu müssen. Die Aussage eines „Alpenland“-Vertreters nährt aber die Hoffnung, dass man von der Reduktion nicht Gebrauch machen wird. Vielleicht doch noch ein Sieg der Vernunft?

Bis zu einer verkehrspolitischen Kehrtwendung werden sich die Anrainer leider noch mit Besitzstörungsklagen wehren müssen.

Wolfgang Pristou , Baden

