Aber bei manchen Zügen habe ich nun das Gefühl, als würden Pfeiffrequenzen und Töne moderater ausfallen. Das mit der Tauglichkeit des Unterbaues ist so eine Sache. Wenn man Züge schon aus der Gegend Gars nach Süden fahren hört und das Rollgeräusch sich erst verliert, wenn die Endloslang-Züge in Langenlois abbiegen, ist etwas nicht ganz in Ordnung.

Wenn ein Zug dreimal vor jedem auch noch so kleinen Übergang oder Feldweg pfeifen muss, kommen von Gars bis Langenlois ganz schön viele „Heulmanöver“ zusammen. Und die hört man tatsächlich von Gars bis Langenlois bzw. umgekehrt – mit Ausnahme der Schallschatten in der sehr kurvenreichen Kamptal-Geographie.

Ein Hinweis für meine Wahrnehmungen ist auch die Aussage von Christopher Seif (ich zitiere die NÖN): „Um die Belastung der Menschen gering zu halten, werden durch das Kamptal hauptsächlich Güter in Inlandwagen befördert.“ Das heißt, es gibt auch Ausnahmen, und die schleppt man dann nächtens zwischen 3 und 4 Uhr durch das Kamptal in der Hoffnung, dass da die Menschen doch weitgehendst schlafen. Zumindest bis zum An- und Abrollen der Zugs-Schlangen.

Vielleicht wäre, so wie auf der Straße, auch hier die beste Lösung eine Reduktion der Fahrgeschwindigkeit. Rollgeräusche müssten da um ein Vielfaches reduziert werden können.

Erwin Lhotzky, Stiefern

Zum Bericht „Güterzüge im Kamptal stören die Bewohner“ (Kremser NÖN 30/2018):