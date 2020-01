Gestern war Zahltag für die Dr. Kitzler/Kuttner-Partei in Bad Großpertholz. Die WählerInnen haben diese menschenverachtende und falsche Politik abgewählt, aber so desaströs, dass diese mit sofortiger Wirkung ihren Hut nehmen müssten. Das völlige Chaos um Kurhaus, Fernheizwerk, Skilift, Naturpark, etc. findet nun hoffentlich sein Ende. Das Wahlergebnis beweist, dass dieses Marionettenspiel nicht honoriert wurde, und mein damals eingeschlagener Weg der bessere gewesen wäre.

Noch im Sommer des vorigen Jahres habe ich mit der jetzt noch amtieren Bürgermeisterin ein intensives Gespräch über die Zukunft der Partei und der Gemeinde geführt. Es ist komplett im Sand verlaufen, da der „Diktator“ im Hintergrund andere Gedanken nicht aufkommen ließ. Habe ich noch vor fünf Jahren Martina Sitz und Rudolf Stöger in das Team der Volkspartei geholt, so haben auch sie, wie nahezu alle anderen Gemeinderäte, sich sofort nach meinem Rücktritt auf die Seite des Dr. Kitzler geschlagen. Als ich kurz vor meinem Rücktritt mit GR Wilhelm Peschke über die Ursachen gesprochen habe, meinte er: „Wenn du als Bürgermeister gehst, dann gehe ich auch sofort.“ Tatsache ist, dass Wilhelm Peschke immer noch Gemeinderat ist und wahrscheinlich einer der größten „Meinungs-Zuträger“ des Dr. Kitzler ist. Mit dem Scherbenhaufen stehen sie nun völlig alleine da, denn so wie man Dr. Kitzler kennt, zieht er sich jetzt stillschweigend aus der Affäre.

Eine Teilschuld an diesem Ergebnis tragen auch Bezirks- und Landespartei. Im Sommer habe ich versucht, als noch amtierender Gemeindeparteiobmann, die Weichen für die Gemeinde neu zu stellen. Das wurde mir kurzerhand von Bezirksparteigeschäftsführer Klaus Rosenmayer abgesprochen, da er natürlich auch schriftliche Anweisung aus der Anwaltskanzlei hatte und diese befolgen musste. Von der Landespartei wurde dann die Zustellungsbevollmächtigung übernommen, ich somit völlig ausgeschalten. Ich kann nur hoffen, dass dieser Denkzettel jetzt groß genug ist, dass man sich von einigen Parteimitgliedern endgültig verabschiedet und einen ehrlichen Weg einschlägt. Ich denke, von der neuen Gemeindeführung erwartet sich die gesamte Bevölkerung eine restlose Aufarbeitung von diesem Sumpf.