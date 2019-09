Stoisch lassen wir, die wir keine 300 Meter vom Stadtpark entfernt wohnen, die Unannehmlichkeiten über uns ergehen. Zum Beispiel: Fast drei Wochen wird der Verkehr über unsere Schillerstraße umgeleitet. Sämtliche Parkplätze in weitem Umkreis sind ab Vormittag vergeben. An den Festtagen gleicht die Schillerstraße bis in die Innenstadt einem Schlachtfeld mit Unmengen an Papierfetzen, Getränkedosen, Glasflaschen, Zigarettenstummeln, Kondomen, Socken und Unterhosen (!) in Rabatten und Grünflächen. Die Heinzelmänner des Magistrats räumen das Chaos regelmäßig weg (wer zahlt denn das eigentlich?).

Neueste Mode war heuer ein fröhliches „Wettpinkeln“ der Männer auf Hauswände, Gehwege und in Hauseingänge. So arg wie dieses Jahr war es noch nie. Ist nicht schon die Toilette erfunden?

Jetzt ist der Spuk wieder vorbei. In zwei Jahren machen wir es wie viele andere Kremser: Zur Zeit des Volksfestes werden wir verreisen!

Brigitte Armster, Krems