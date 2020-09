Während der Bahnausbau seit Jahrzehnten versprochen und nie durchgezogen wurde, so wollen die politischen Entscheidungsträger jetzt eine Transitautobahn durchpeitschen. Offensichtlich auch gegen den Willen der Bevölkerung, denn eine große Umfrage aus dem Jahr 2018 zeigt, dass es gar keine Mehrheit dafür gibt. Im Gegensatz gibt es eine rießige Mehrheit für einen großen Ausbau der FJB.

FJB-Ausbaustudie muss rasch adaptiert werden.

Die Studie für einen Vollausbau der FJB gibt es seit 1991. Auch wenn diese nicht mehr ganz aktuell ist, könnte sie leicht und rasch aktualisiert werden. Im Gegensatz zu den konkreten Bahn-Ausbauplänen hüllen sich alle Entscheidungsträger, welche die Autobahn forcieren, in Schweigen über deren Verlauf, die Baukosten und deren ökologische Auswirkung auf die Region. Warum gibt es hier keine öffentliche Diskussion aufgrund der Baukosten, der Umweltauswirkungen und vor allen über die zukünftigen Nutzer? Außer Zweifel steht, dass mehr Verkehr angezogen werden muss, denn die derzeitigen Fahrzeuge erfordern keine Autobahn. Wir fordern daher, dass die Fakten auf den Tisch gelegt werden, damit sich alle Menschen in der Region ein detailiertes Bild machen können.

Das ist der FJB-Vollausbau

Es braucht seit 30 Jahren einen strukturellen Ausbau der nunmehr 150 Jahre alten FJ-Bahn, damit sie wieder zur Lebensader der gesamten Region werden kann. Das bedeutet eine teilweise Bogenverflachung der Bestandsstrecke einerseits und Verkürzung der Strecke durch drei Teil-Neubauabschnitte andererseits. Dazu gehört ein durchgehend zweigleisiger Ausbau auf 160 km/h und die Einbindung der Städte Schrems und Horn. Weiters muss die FJB in Wien besser mit den U-Bahnen vernetzt werden. Tschechien setzt bereits massiv auf den Ausbau der Bahn. Die Modernisierung schreitet rasch Richtung Ceske Velenice voran. Hier muss ein internationaler Lückenschluss mit einer FJB- Hochleistungsbahnstrecke geschaffen werden. So schaut Transparzenz aus – was das im Gegensatz zum Bau der Tranistautobahn bedeutet können sie unserem Titelbild entnehmen.

Mit voller Kraft voraus und gemeinsam für eine bessere Zukunft!

Initiative Pro FJB