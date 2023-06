Vollstes Vertrauen in den Jägerstand

Es herrscht offensichtlich ein Irrglaube vor, dass alle Jäger aus Lust am Töten durch die Gegend ballern und keine Rücksicht nehmen. Das kann ich so nicht glauben, ist es doch eine der Aufgaben von Jagdaufsehen, den Wildbestand zu regulieren.

Ich bin kein Waidmann, sondern ein leidenschaftlicher Radfahrer. Ob mit dem Mountainbike, dem Gravelbike oder Rennrad, ich komme viel herum im Waldviertel, sowohl auf der Straße als auch auf Trails und Forstwegen, und noch NIE habe ich mich von irgend einem Hochstand gefährdet gefühlt. Ich denke, dass ein Miteinander das Ziel sein sollte.

Dieser Aufschrei ist für mich unverständlich und zudem auch sehr kontraproduktiv in der Diskussion, ob Forststraßen allgemein für Radfahrer zugänglich gemacht werden sollten. Ich denke, dadurch wird dieser Wunsch weiterhin ein Wunsch bleiben, denn wenn ich ein verantwortlicher Förster wäre, dann würde ich bei dieser übertriebenen Sensibilität so mancher Velofahrer:innen meine Straßen auch geschlossen lassen.

Jagdaufseher:innen, so wie ich sie kenne, üben ihre Tätigkeit verantwortungsvoll aus, dies meist zeitig in der Früh oder in der Dämmerung.

Ein Schuss darf zudem nur dann abgegeben werden, wenn das Schussfeld frei und ein Kugelfang gegeben ist. Das ist eine Grundregel, die einzuhalten ist.

Zum Vergleich müsste man auch jede Kreuzung kritisieren, die nicht ampelgeregelt ist, weil ja jeder irgendwie einfahren könnte. Aber auch hier gibt es Regeln, die einzuhalten sind, diese gelten auch für Waidmänner und genauso auch für Radfahrer.

In der Dämmerung und in der Nacht sollte man - schon aus Rücksicht auf das Wilditier - nicht unterwegs sein.

