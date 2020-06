Da wird immer der selbe Gummi-Paragraph benutzt, wenn unliebsame Leute entfernt werden sollen. Sonst kitzelt das eh keinen, da wären viele Parkplätze in Österreich einfach weg. Aha, und jetzt macht man (oder plant man?) erst einen Wandererparkplatz, nachdem die Abzocke in die Zeitung gekommen ist? Am Ratzersdorfersee in St. Pölten haben Stadt und Polizei auch dieses Spielchen gespielt, bringt eine hübsche Summe ins Stadtsäckel.

Gerhard Winter, St. Pölten

Absurd. Es ist doch ziemlich naiv zu argumentieren, die Strafe sei nicht gerechtfertigt, weil ich ohnehin in der Region konsumiert habe. Es gibt eine Straßenverkehrsordnung und die ist einzuhalten – und sie ist nicht käuflich.

Robert Brunner, Wien

Mich würde nur interessieren, was die Polizei zu der Parksituation in St. Leonhard sagt. In der Kirchenstraße und der Loosdorfer Straße sind permanent keine zwei Fahrspuren vorhanden und das stellt täglich ein Ärgernis dar! Da gibts weit und breit keine Polizei. Da heißt es ständig, beim Durchfahren zwischen den parkenden Autos eine Lücke zu suchen, damit der Gegenverkehr passieren kann.

Anna Ettlinger, Oberndorf/Melk

Leserbriefe zum Artikel „ Strafmandat am Ötscher sorgt für Ärger “.