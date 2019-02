Vermutlich gibt es dafür mehrere Ursachen. Ein Grund dürfte sein, dass von den Hauseigentümern noch immer viel zu hohe Geschäftsmieten verlangt werden. Es entzieht sich jeder Logik, dass Geschäftslokale leer stehen und dass die Vermieter lieber auf jede Mieteinnahme verzichten, als die Monatsmiete auf ein „vernünftiges“ (für die Unternehmer leistbares) Maß zu reduzieren.

Ein weiterer Grund liegt zweifellos in der verfehlten, extrem unübersichtlichen, absolut kontraproduktiven Parkraumbewirtschaftung mit den „gnadenlosen Parksheriffs“, die zuletzt immer öfter im Doppel- oder Dreifachpack durch die Straßen ziehen. In diesem Punkt ist die Politik gefordert. Vor diesem Hintergrund wird sich auch der neu bestellte Manager mehr als schwertun, das Einkaufen oder Lokalbesuche in der Kremser Fußgängerzone wieder attraktiv zu machen. Auf seine Vorschläge bin ich gespannt.

Sehr schade um dieses „Kremser Juwel“, dessen Erhaltung im Interesse aller Verantwortlichen und Beteiligten liegen sollte.

Dr. Christoph Brenner, Krems