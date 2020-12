Von der Landesregierung im Stich gelassen .

Vielen Dank für Ihren Kommentar zur Notsituation der irakischen Famlie in Bad Vöslau. Leider ist das kein Einzelfall, in NÖ betrifft es wahrscheinlich mehr als 200 Menschen, die von der Landesregierung einfach im Stich gelassen werden, was mit ihnen passiert interessiert niemand, keiner ist zuständig. Dieses "System" gibt es nur in NÖ in dieser Härte.