Von Tierschutz keine Rede!

Lachse sind normalerweise ständig in Bewegung, sogenannte Wanderer und schwimmen hunderte Kilometer.

Im Becken können sie höchstens am Stand schwimmen. Natürliches Verhalten ausleben? Nein!

Mir ist klar, hier geht es um Geld, Arbeitsplätze und wahrscheinlich sonstige Geschäfte.

Aber ich denke, sobald anderen Schaden und Schmerzen zugefügt werden und das passiert überall in der Intensivtierhaltung, ist eine Grenze erreicht welche ethisch nicht mehr vertretbar ist.

Leider steht Genuss und Geld bei vielen über der Moral und Verantwortung gegenüber anderen Lebewesen. Die wenigsten wollen heutzutage auf etwas verzichten und wollen auch nicht sehen wie das Essen auf den Teller gekommen ist. Nicht nur der Konsument, auch der Produzent will es nicht herzeigen.

Denn wenn die Menschen es sehen würden, wie die Intensivtierhaltung funktioniert, würden solche Fabriken nicht gebaut werden, nicht im 21. Jahrhundert!

Kerstin Starzer, Waidhofen/Thaya, zum Artikel „Waldlachs“: Gmünd bekommt größte Lachsfarm Österreichs