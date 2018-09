Vorgehensweise nicht zu verstehen.

Die Fehlentscheidung hat unter den Vorgängern unseres Herrn Bürgermeisters stattgefunden. Wenn ich die Verdoppelung der Fläche von Fischapark und Merkurcity gleichzeitig zulasse, kommt es automatisch zu einer Frequenzverlagerung. Denn die Erweiterung der Gesamtfläche im lokalen Markt Wiener Neustadt Stadt und Bezirk um geschätzte 30.000 m² im Fischapark und um 15.000 m² in der Merkurcity erhöhen die Gesamt-Verkaufsfläche in einem Ausmaß, mit dem die Nachfrage durch die Konsumenten nicht Schritt halten kann.

Offensichtlich haben manche Verantwortlichen in der Vergangenheit nur eine 1:1-Rechnung angestellt: Arbeitsplatz ist Arbeitsplatz. Dass eine Innenstadt mit der Kombination von Handel, Gastronomie, Kultur, Dienstleistungen wie Ärzten etc. mehr darstellt, wurde nicht bedacht. Bürgermeister Schneeberger ist der 1. Verantwortliche, der sich um die Innenstadt kümmert. Jahrelang wurde erklärt, dass der Umbau der Fußgängerzone nicht möglich sei, weil alte Mietverträge das Entfernen der alten Schaukästen verhindere. Jetzt ist es gemacht worden. Endlich. Ich bin optimistisch, dass nach einer Durststrecke sich wieder kleinere und individuellere Betriebe ansiedeln. Aber das wird sicher Zeit benötigen.

Gar nicht verstehen kann ich die Vorgangsweise der Firma Müller. Wie Sie wissen, betreibt die Firma Prokopp ebenso ein Geschäft in der Merkurcity. Auch an uns wurde das Ansinnen herangetragen und in einer sehr amikalen Besprechung nach 3 Minuten herausgestrichen. Für uns stand ein Schließen des Standortes in der Innenstadt nie zur Debatte. Hätte die Merkurcity darauf bestanden, hätten wir auf den Standort in der Merkurcity verzichtet.

So gesehen haben die Verantwortlichen bei Müller bewusst oder unbewusst etwas unterschrieben, das langfristige Konsequenzen hat.

Christian Prokopp, Geschäftsführer, Reformhaus Prokopp

Leserbrief zum Artikel Leserbrief zum „Innenstadt: Kaufhaus Müller sperrt zu“