Der Schreiber berichtet, dass ihm mit seiner Familie die Stimmenabgabe bei der Gemeinderatswahl in Wolkersdorf ohne Ausweisleistung verweigert wurde. Den Disput über Unfreundlichkeit möchte ich nicht kommentieren. Fest steht jedenfalls, dass auch in der Zusendung der Wahlunterlagen steht, dass der Wahlabschnitt und ein Ausweis vorzulegen sind. Herr Johann Brückl schreibt selbst, dass die Wahlkommission auf die Ausweisleistung bestand. Diese jungen Leute haben vorschriftsmäßig gehandelt und müssen nicht die Wähler persönlich kennen, auch wenn sie „reifere und alteingesessene Bürger“ sind. Ich wohne seit 1960 in Wolkersdorf und habe selbstverständlich ein Ausweisdokument mit.

Adolf Kühnert, Wolkersdorf