Erstens ist der Nadelholzexport aus diesen Ländern seit Jahren stark eingeschränkt bzw. verboten (basierend auf der Erklärung der European Organisation of the Sawmill Industry sowie der Europäischen Union). Zweitens haben wir uns selbst sehr strenge Compliance-Regelungen auferlegt, laut denen wir das Holz ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern beziehen. Die Erzeugung unserer Produkte unterliegt entlang der gesamten Holzlieferkette einem System der Rückverfolgbarkeit und ist von unabhängigen Stellen mit den FSC® und PEFC™-Zertifizierungen beglaubigt.

Wir können unseren Bedarf nicht zu jeder Jahreszeit zu 100 Prozent mit österreichischem Holz decken. Wir pflegen langjährige Geschäftsbeziehungen mit unseren Lieferanten und sehen uns als verlässlicher Partner für einheimische und grenznahe Partner aus dem Nachbarland. Als Reaktion auf die angespannte Situation in Österreichs Wäldern hat Stora Enso die Einkaufsmenge von heimischem Holz in den NÖ-Werken in den letzten Jahren um 40 Prozent erhöht. Allein im 3. Quartal 2019 (Juli, August, September) haben wir bereits Ende Juli die gesamte benötigte Menge für das Quartal eingekauft. Das entspricht 13.000 LKW-Zügen nur aus den österreichischen Wäldern. Gleichzeitig schneiden wir deutlich mehr ein.

Wir wollen die Waldbauern natürlich entlasten und nehmen so viel wie nur irgend möglich ab. Allerdings übersteigt der aktuelle Holzanfall in den Wäldern unsere Kapazitätsgrenzen dramatisch.“

Gerald Hongleitner-Welt, Geschäftsführer Stora Enso Werke Österreich.

