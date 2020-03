Am Anfang steht zwar das Wort, aber danach müssen Taten folgen. Nur für die Zukunft planen, ohne zu denken, was ein Projekt kostet und was die Bürger davon haben, auf Druck Partei-Interessen verfolgen ohne nachhaltigen Sinn für die Stadtgemeinde, ist viel zu wenig.

Die Wähler haben das nicht verdient.

Gerhard Seidl, Ebendorf

Leserbrief zum Artikel "Aufbahrungshalle & FF-Haus waren Thema bei GR-Sitzung"