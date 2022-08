Wahlplakate sind Geldverschwendung

Wer was kann und wer was will – beides ist auf den 2. Blick in das Reich der Märchen einzuordnen. Das Versprechen eines kurzen Wahlkampfes wurde gebrochen. Den Start gab bereits vor Wochen ausgerechnet der Bürgermeister, der den unerträglichen Termin in den Sommerferien gewählt hat. Für die Tourismusstadt Krems ist diese Plakatflut keine Werbung.

Monika Haider, Krems