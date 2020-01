Ich hab das vorher – und ich bin in Kärnten geboren, wo dekadenweise manch fidele Politik überhand genommen hat - nicht gekannt, und dachte tatsächlich, dass es dein Scherz wäre. Wie kann ein amtlicher Stimmzettel durch einen anderen Wisch ersetzt werden?

Da treten dann in den Dörfern die Nachbarsbuben auf, bei denen der Enkeltrick schon längst nicht mehr funktioniert, aber der Neffentrick offenbar noch oft genug von Erfolg gekrönt scheint, dass dies eigenartige Getue mehr und mehr State of the Art wird. Oder ist es das letzte Aufbäumen der Dinosaurier, bevor sie der (politische) Klimawandel deutlich dezimiert???

Corinna Wegscheider, Sonnberg

Leserbrief zum Artikel "Parteien verteilen wieder selbstgedruckte Stimmzettel".