Das Projekt zu den E-Verleihrädern hat sich in den letzten Monaten einige Male verändert, zuerst waren je zur Hälfte Sycube-Räder und normale E-Fahrräder angedacht . Die Gemeinden entschieden sich aber, ausschließlich Sycub-Räder zu nehmen, was das Projekt erheblich verteuerte und auch Abstimmungen zwischen den Gemeinden und der Förderstelle notwendig machte. Keine Gemeinde kann sich eigene Konditionen mit der Kleinregion ausverhandeln, die Kleinregion verhandelt für alle Gemeinden und verteilt die Kosten je nach Teilnahme am Projekt.

Waldhäusl könnte das wissen – er wird zu den Generalversammlungen eingeladen. Aber entweder kommt er nicht, oder er schaut nach dem Unterschreiben auf der Anwesenheitsliste aufs Handy und verschwindet. Lange Arbeitssitzungen ohne Anwesenheit von Medien sind offensichtlich nicht seine Sache.

Zum geäußerten Vorwurf, die Kleinregion wäre eine Beschäftigungstherapie für eine paar Leute: In der Kleinregion werden Projekte für den Bezirk abgewickelt, unter anderem die zwei wichtigsten Projekte der letzten Jahrzehnte – der Radweg und die Glasfaserleitungen.

Durch den Bau des Radweges wurden neun Millionen Euro im Bezirk von regionalen Firmen investiert, derzeit verhandeln wir um eine weitere Million. Nur durch die Mitverlegung der Glasfaserleitung im Radweg wurden wir zu einer Modellregion für Glasfaserausbau, was dazu führt, dass wir mit Jahresende der einzige Bezirk in Österreich sein werden, der vollständig mit Glasfaserleitungen ausgebaut ist. Hier wurden mehr als 30 Millionen Euro investiert.

Waldhäusl hat im Landtag einmal gesagt, der Bau des Radweges auf der Bahntrasse wäre eine Vernichtung von Volksvermögen. Wenn es nach ihm ginge, gäbe es beide genannte Projekte nicht. Unsere Mitarbeiter in der Kleinregion machen sehr gute Arbeit, der ganze Bezirk profitiert davon.

Nachtrag zur Aussage von SPÖ-Stadtrat Pfabigan, es gäbe rund um den Radweg Konzeptlosigkeit. Pfabigan hat einige Male gegen den Bau des Radweges demon striert, er ist offensichtlich noch immer gegen den Radweg.

Eduard Köck, Obmann der Kleinregion Zukunftsraum Thayaland

Zum Bericht über den Streit über die Beteiligung Waidhofens am Radinfrastrukturprojekt des Zukunftsraums Thayaland in der Woche 31