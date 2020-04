Wenn aufgefahren wird, als wäre es die Bundesstrasse von Weitra nach Gmünd oder in der Mittelspur mit 70km/h fahren und alles blockieren, weil sich Herr und Frau Waldviertler in der grossen Stadt ned fahren getraut. So ein Schmarrn, alsoich dachte ned, dass es in Zeiten wie diesen so arg feindselig zugeht ....... Bin echt fassungslos. Österreicher sind wir alle allemal .....

Petra Zottl, Wien, mit Waldviertler Wurzeln

