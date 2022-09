War Winnetou erst der Anfang?

Karl Mays Werke wurden verboten, da es für einige Menschen scheinbar Rassismus ist. Ist dem wirklich so? Hat jemand die indigene Bevölkerung Amerikas gefragt, ob sie sich wirklich ob der Werke von Karl May verfolgt fühlen? Ist es nicht eher so, dass man wieder einmal ein Mittel sucht um die Bevölkerung in Europa zu spalten?

Was bringt die Zukunft?

J R R Tolkiens Werke werden wegen Rassismus verboten.

Die vorkommenden Zwerge und Hobbits verletzen die Rechte der kleinwüchsigen Menschen.

Elfen verletzen die Rechte von Menschen mit großen Ohren.

Orks werden verletzt, indem man sie als das große Böse sieht. Im Moment sind dies wohl in unserer Gesellschaft alle die anders denken oder glauben.

Star Treck und Star Wars wird verboten.

Rassismus pur gegen Rassen und Völker die nicht Menschen sind.

Das große Böse, Klingonen? Romulaner? …. Oder doch alle anderen?

Man kann diese Liste unendlich weiter spinnen, denn es laufen ja auch schon Bestrebungen den Kuss bei Dornröschen zu verbieten. Ganz schlimm ist natürlich auch Schneewittchen, die ja bei sieben Junggesellen haust, welche noch dazu kleinwüchsige Menschen sind.

Man kann alles übertreiben, aber gewissen Kreisen ist kein Mittel zu gering, um die Gesellschaft zu spalten. Sind wir doch einmal ehrlich, seit wann stören wir uns an vielen Dingen, welche nun in das Rampenlicht gezerrt werden? Es ist erst von Interesse, seit dem so ist, vorher hat man sich nichts dabei gedacht, wenn einer dem gleichen Geschlecht zugetan war, man hat es höflich übersehen.

Immer schön zu sehen, dass wenn es echte Probleme gibt, dass irgend ein Armleuchter drauf kommt, was den Volkszorn umlenken kann.

Etwas noch zum Nachdenken: Was passierte zeitgleich in den Jahren, als die österreichische Bundeshymne geändert wurde?

Gottfried Scherer, 3430 Tulln

NÖN Leser über die Diskussion über die Bedeutung der Sprache.

