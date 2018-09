Warum schließt nicht Standort Merkurcity?.

Mit aller Kraft verhandelt die bunte Stadtregierung unter unserem umsichtigen Bürgermeister Schneeberger mit den Eigentümern der Kaufhauskette Müller und kämpft wochenlang um die Filiale in der Innenstadt, ja, sogar ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz wurde bemüht. Und dann muss ich auf der Seite „noen.at“ erfahren, dass ein „Knebelvertrag“ den deutschen Eigentümer quasi zwingt, „unser“ sehr geschätztes Innenstadtgeschäft unverzüglich zu schließen. Ich bin (war) gerne regelmäßige Kundin, ist doch der Umgang mit dem Personal überaus freundlich, fast schon familiär. Ich war in der Merkurcity noch nie einkaufen und werde es jetzt erst recht nicht tun. Warum schließen die Verantwortlichen von Müller nicht den Standort in der Merkurcity und belassen das gut eingeführte Haus in der Wiener Straße? Oder dürfen sie das nicht? Ich freue mich, dass unser Bürgermeister und sein Team sich voll einbringen, uns eine wirklich schöne Innenstadt in nur wenigen Jahren zu gestalten und es ist auch sehr erfreulich, dass sich diesmal alle Parteien zu einem Schulterschluss zusammen finden konnten. Ich bin kein Befürworter von Kampfmaßnahmen, aber was spricht gegen eine pauschale Parkgebühr in der Merkurcity?

Ilse Vörös, Wiener Neustadt

Leserbrief zum Artikel Leserbrief zum „Innenstadt: Kaufhaus Müller sperrt zu“