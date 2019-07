Was glaubt ihr, wie laut es wird, in und um Hollabrunn, wenn einmal die neue Autobahn „Eurospange“ gebaut ist und der ganze Transit-Schwerverkehr aus dem Osten an Hollabrunn vorbeidonnert ...

Thomas Karamat, Oberfellabrunn

Leserbrief zum Bericht „Ärger über WRT-Lärm“ in der NÖN Ausgabe von Woche 25