Was hat sich die Gemeinde gedacht?

Bei dieser Aktion handelt es sich um einen derartigen Schildbürgerstreich: Eine behördliche Testmöglichkeit an einem Ort zu schaffen, der zwischen Kindergarten, Gemeindeamt und Schule liegt, in Reichweite zum Bäcker, in einer Straße, die permanent verkehrsmäßig überlastet ist.

Mutmaßlich Warteschlagen, die auf den Gehsteig herausreichen, wo man sich dann munter durchmischen kann: Testwillige, die noch oder schon infektiös sind mit Kindern und Eltern, etc.

Man muss sich nur die Situation an den bisherigen behördlichen Teststraßen ansehen, die alle fernab von Publikumsverkehr positioniert wurden und mit großzügigen Parkmöglichkeiten ausgestattet sind.

Was hat man sich hier seitens der Gemeinde – und auch der SPÖ Grabern – gedacht? Offenbar wenig bis gar nichts.

Wolfram Hitz, Grabern

Die in der NÖN abgedruckten Leserbriefe spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.