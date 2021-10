Was jetzt in der Pflege fehlt: Klare Ansagen & konstruktives Umsetzen

Schon jetzt können ganze Stationen nicht geöffnet werden, weil das Pflegefachpersonal fehlt. Der Grundsatz "So viel wie möglich zu Hause und so viel wie nötig stationär" ist sinnvoll. Und trotzdem werden wir künftig auch mehr Pflegeheime, Tageszentren und Lotsen (Community Health Nurse) durch das äußerst komplexe System der Pflege benötigen. Wir brauchen TRANSPARENTE Entscheidungen voll Weitsicht und politisch Verantwortliche, die JETZT handeln und bereit sind Ihrer Verantwortung nach zu kommen.

In einem der reichsten Länder der Welt, in Österreich baut die Politik die Pflegeversorgung auf den sogenannten informellen Sektor, also den „pflegenden Angehörigen“ auf, die NOCH 950.000 Personen umfassen. Pflege und Betreuung ist ein existentielles Risiko des Lebens und ist daher in einem Solidarsystem auch solidarisch zu lösen, sollte man meinen?! Das bekannte hin und her zwischen den jeweiligen Kompetenzverteilungen zwischen Bund und Ländern muss ein Ende haben. Klarheit sorgt für Sicherheit und diese FEHLT!

Für die Menschen, die pflegerische Leistungen regelmäßig benötigen, ist es noch dazu völlig nebensächlich, ob nun eine Zielsteuerungskommission neu oder weitere Steuergruppen, Arbeitsuntergruppen oder was auch immer im Pflegeministerium in Wien eingerichtet werden, um diese Themen wieder einmal in der Dauerschleife zu diskutieren. Sie sind zu Recht nur an den Ergebnissen interessiert! Und noch dazu ist die prekäre Lage in der Pflege in Österreich kein neues Phänomen. Seit vielen Jahren ist das gesellschaftspolitische Megathema ein Dauerbrenner auf der Agenda jedes zuständigen Ressortleiters, …

Quer- und Wiedereinsteiger*innen gewinnen

Selbstverständlich sind die Ausbildungsplätze in allen Niveaus rasch auszubauen und Quer- und Wiedereinsteiger*innen aktiv anzusprechen. Aber sicherlich nicht mit der drohenden Wirklichkeit, dass sich an den schon bekannt herausfordernden Rahmenbedingungen auch mittelfristig nichts ändern wird.

Wie sieht es aus mit einem „Fachstipendium plus“? Mir persönlich ist eine großangelegte Informationsoffensive zu dieser Thematik in Österreich nicht bekannt. Wenn man aber diese Zielgruppe für die Pflege mobilisieren will muss man auf alle Fälle diesen Personen auch ermöglichen in der Zeit der Ausbildung bzw. des Wiedereinstieges finanziell zu überleben und somit ein attraktives Angebot schmieden! Was zum Beispiel in Polizeischulen möglich ist kann den auszubildenden Pflegekräften in allen Bildungsreinrichtungen wohl nicht untersagt bleiben und von der Systemrelevanz für unsere Gesellschaft braucht man mittlerweile nicht mehr zu diskutieren! Polizeischüler*innen erhalten ab dem ersten Ausbildungstag 1.690€ brutto. Quelle: https://aufnahme-polizei.at/verdienstmoeglichkeiten/

Gleichzeitig hat die Pflege als Beruf ein massives Imageproblem. Da nützen alle Ausbildungsplätze, neue Möglichkeiten der Ausbildung im Schulsystem – Stichwort „Höhere Schule für Sozialbetreuung und Pflege“ als Pilotversuch, … relativ wenig, wenn sich an der Realität für die Pflegefachkräfte im Alltag nichts ändert. „Sein und Schein“ müssen einander näherkommen, das heißt die Lücke zwischen Theorie und Praxis darf nicht weiter klaffen! Dazu ist auch ein MEHR an Praxisanleiter*innen in den Organisationen dringend nötig, um Menschen die sich in der Pflege engagieren einerseits fachlich und andererseits emotional an der Hand zu nehmen!

Das Warten auf die Umsetzung der Pflegereform muss jetzt ein Ende finden!

Mag. Roland Nagel, MBA