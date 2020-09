Was bringt nun einen Wohnmobilfahrer dazu, hier in Allentsteig zu campen, den Stellplatz zu nutzen?

Aus meiner Sicht ist es der See mit der Möglichkeit zu schwimmen, zu planschen und zu baden. Schauen wir auf den Stellplatz in Gmünd, so sind dort am Sonntag, den 6. September, ein Regentag etwa zehn Wohnmobile gestanden. Hier ist das Solefelsenbad der Hauptanziehungspunkt, ich denke, dass auch die Blockheide von den Campern gerne besucht wird. So sehe ich auch die Möglichkeit schöne Radtouren, sei es in Tschechien, z.B. entlang der Lainsitz oder in der Umgebung von Gmünd als lohnenswerte Aktivität.

Was könnte jetzt Allentsteig zusätzlich zum Baden im See dem Camper noch bieten? Der Knödelradweg könnte eine Möglichkeit sein, ist aber gegenüber dem Radweg auf den ehemaligen Bahntrassen Göpfritz - Raabs und Slavonice - Waidhofen/Thaya eher weniger befahren. Beide Strecken, also hin und zurück oder auch Teilstrecken sind von Allentsteig für geübte Radfahrer, eventuell auch mit E-bike machbar.

Was kann jetzt Allentsteig dem Camper, der ja oftmals nur kurz an einem Ort verweilt, dazu bringen, länger hier zu stehen.

Ich, und das versuche ich jetzt aus den Augen eines Campers zu sehen, denke hier, ich weiß auch, dass ich hier mich weit aus dem Fenster lehne, an eine Abenteuerradtour durch den TÜPl, fixe Strecke, mit Besichtigung an passenden Punkten der Reste der Aussiedlerdörfer mit Geschichten über Schicksale von Betroffenen entweder über Informationstafeln, Audiogeräten oder auch durch Führer, die u.U. auch auf die Einhaltung der vorgegebenen Routen achten können. Auch die Verwendung einer Tracküberwachung für die Zeit der Tour per GPS ist denkbar, also, ich, als Tourenfahrer beweise die Einhaltung. Sperrzeiten sollten für CamperIn kein Problem sein.

Und wenn es sich für ihn/sie lohnt und der/die CamperIn es will diese Tour zu erleben, bleibt er/sie auch gerne mal einen Tag länger da, weil z.B. der Weg erst morgen wieder freigegeben ist. Ich denke, Allentsteig, wie jeder andere um den Touristen werbende Ort, soll versuchen etwas Besonderes dem Gast zu bieten, eine Spezialität, etwas Besonderes. Und hier wäre diese TÜPl-Tour eine gute Möglichkeit etwas Spezielles, die Aussiedlung und deren Folgen zu erleben und das Geschehene mit den richtigen und einfühlsamen Worten erzählt und die Teilnehmer auf Heilung der Plätze und des Geschehens einzustimmen und hinzuführen.

Allentsteig und der TÜPl, mit seiner Geschichte, den Menschen erleben lassen, authentisch und ehrlich und diesem Areal mit dem Fokus auf Heilung, die Last des Geschehenen ein wenig zu erleichtern.

So könnte auch das sozialpädagogische Betreuungszentrum, entsprechende und herzeigbare Konzepte der Betreuung vorausgesetzt, in das Angebot eingebunden werden. Mir ist auch hier klar, wie heikel dieses Thema ist, doch, eine Einrichtung die zum Wohle von Menschen ist, kann sicher gezeigt werden. Und das Interesse an dieser Einrichtung ist sicher da, steht doch der Camper schon auf dessen Platz.

Ich erlaube mir noch einen Hinweis an die Fraktionsmitglieder an Möglichkeiten, Chancen und Lösungen zu denken, das, was da zum Thema Stellplatz läuft, ist Kleinkram und bringt niemand weiter.

Und warum sollte jemand nach Allentsteig kommen, wenn so manches nicht betreten werden darf, versteckt wird oder auch nicht gezeigt werden will. Für etwas sein, in Beziehung und Verantwortung sein!

Augustinus Haider, Allentsteig