Aber man will ja den Gemeindebürgern, besonders den honorigen, entgegenkommen und ihnen ihren Traum vom „Häuschen im Grünen“ ermöglichen. Durch die Kleinstadt Wieselburg wälzen sich tagtäglich Schlangen von Lkw, Pkw und in der warmen Jahreszeit auch Traktoren und landwirtschaftliche Maschinen. Dass die dort lebenden Menschen, die jahraus und jahrein dem Gestank ausgeliefert sind, den Wunsch nach einer Änderung der Verkehrssituation haben, ist wohl für jeden (?) Menschen einsichtig. Die einhellige öffentliche Meinung: Den geplagten Wieselburgern muss geholfen werden.

Die zuständige Stelle bei der Landesregierung wird mit der Planung einer Umfahrung beauftragt. Die Planer stellen zwei mögliche Varianten vor – und schon hält sich das Mitleid mit den Wieselburgern stark in Grenzen: „Um Gottes willen, die neue Trasse führt ja an unserem Häuschen vorbei! Da ist es vorbei mit der heiligen Ruhe! Da muss man doch sofort etwas dagegen unternehmen!“ Eine Bürgerinitiative formiert sich und bekämpft mit Unterstützung einer Bürgermeisterin die geplante Umfahrung, mit dem Ergebnis, dass sich das ganze Projekt um Jahre verzögert, aber letztendlich doch umgesetzt wird.

Dass für die Realisierung des Projekts Material herangeschafft werden muss, liegt in der Natur der Sache und wird auch von niemandem in Abrede gestellt. Es geht halt um das Wie! Das erforderliche Material soll, wie man der Zeitung entnehmen kann, aus Stein- und Schotterwerken der näheren Umgebung herbei geschafft werden – praktischerweise mit Lkw. Der Ybbser Bürgermeister meint, deswegen seine Bevölkerung „beschützen“ zu müssen, indem er verhindert, dass in einem befristeten Zeitraum von etwa 17 Monaten vermehrt Lkw durch „seine“ Stadt fahren. Es ist bei einigen Lokalpolitikern im Stile von sogenannten „Krawallblättern“ sogar von einer „Verkehrshölle“ und „Straßenblockade“ die Rede … Weit haben wir es gebracht! Lkw werden wohl irgendwo fahren müssen, wenn auch immer einer aufschreit, den es gerade betrifft. Zwischenfrage: Wurden und werden die Materialien für den Hochwasserschutz der Stadt Ybbs mit dem Pferdefuhrwerk angeliefert?

Eine Nachfrage bei den Schildbürgern in Schilda zur Lösung dieses Problems ergab drei Vorschläge: 1. Man könnte die Erlauf schiffbar machen und das Material per Schiff anliefern.

2. Man könnte entlang der Straßentrasse Schienen legen, damit der Schotter mit der Bahn angeliefert werden kann.

3. Die umweltfreundlichste Möglichkeit wäre es, z. B. vom Hartsteinwerk „Loja“ eine Menschenkette zu bilden und den Schotter in Kübeln von einem zum anderen weiterzugeben.

Karl Stadler, Golling

Leserbrief zur Umfahrung Wieselburg und der Schottertransporte