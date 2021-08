Wenn ich aus Feuerwehrkreisen höre, dass an Wochentagen untertags die Einsatzfähigkeit teilweise nicht gegeben ist, kann eine Fusion kleiner Wehren nur eine Besserung bringen.

In NÖ gibt es ca. 1.700 Feuerwehren in 573 Gemeinden – das sind durchschnittlich drei Feuerwehren pro Gemeinde. In OÖ gibt es etwa 880 Feuerwehren für 438 Gemeinden – das sind durchschnittlich zwei pro Gemeinde.

Ob die hohe Feuerwehrdichte bei uns noch aus der Zeit der Ochsenfuhrwerke stammt, weiß ich nicht. Bei den Gemeindezusammenlegungen vor rund 50 Jahren haben sich die damals verantwortlichen Landespolitiker nicht darum geschert, eine Bereinigung der Feuerwehren in Angriff zu nehmen. Leider lässt das Land nach wie vor die Verantwortung und großteils auch die Finanzierung den Gemeinden über.

Der neue (alte) Landesfeuerwehrkommandant wird das Thema vermutlich ebenfalls nicht angehen – sonst hätte er es längst getan. Ein Gespräch mit seinem oö. Kollegen sei ihm ans Herz gelegt. Von Menschen, die es besser machen, kann man lernen. Das gilt auch für die politisch Verantwortlichen in unserem Land, denen wir unser Steuergeld anvertrauen.

Ernst Thaller, Gemeinderat der Bürgerliste Lengenfeld