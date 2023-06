Wehret den Anfängen

Vielleicht atmet mancher auf, der viel Text schreiben muss, wenn Gender-Endungen wegfallen. Aber wir können und dürfen das nicht dulden! Das ist erst der Anfang! Bald wird Mann womöglich auch Frauen als Landeshauptleute streichen! Oder was denkt und erhofft sich Frau Mikl- Leitner, wenn sie solchen Verboten zustimmt?Wo bleibt der Protest der Frauenministerin? Wo bleibt der Aufschrei der Frauenorganisationen in der ÖVP, zum Beispiel im ÖAAB? Auch bei den Gewerkschaften gibt es eine neue Frau an der Spitze. Wo bleibt ihr Protest?

Wir machen uns in Europa zum Gespött er Saison! Ohnedies haben wir nichts Gutes bei den Frauenquoten zu melden.

Aber diese Attacke ist erst der Anfang des Spiels, mit dem die Landeshauptfrau von ihrem Koalitionspartner wie ein Haserl über das politische Feld getrieben wird.

Ich habe jahrzehntelang in Niederösterreich und auf Bundesebene als Spitzenfunktionärin für Frauenrechte gekämpft und mit mir viele Frauen im Land Niederösterreich und auf Bundesebene. Sie alle müssen sich verraten und verkauft fühlen von einer Spitzenpolitikerin, die die Vorbildwirkung der Behörden missachtet und billig die Frauen verkauft. Wofür? Für eine männerdominierte Welt, in der Frauen wieder an die Wand gedrückt werden. Ich bin empört, aber auch zutiefst traurig, dass dergleichen im 21. Jahrhundert geschieht. Vor 100 Jahren waren die Frauen mutig genug, sich ihre Gleichberechtigung zu erkämpfen! Heute sind es die Politikerinnen, die diese Rechte wieder verspielen!

Oh du trauriges, mannstolles Niederösterreich!

Christine Gubitzer, 1090 Wien