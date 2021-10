Weiterhin viel Ärger mit den Gurgeltests

Wurde eigentlich schon einmal hinterfragt, warum die, die die Automaten auffüllen, Anweisung haben, sie nicht mehr ganz vollzumachen? Das wurde mir von einem Mann, der die Automaten bestückt, so gesagt. Und warum ist es nicht möglich, die riesigen Pakete in eine kleinere Variante zu verändern ohne die Papierhülle? Dies wurde eine Zeit lang in Melk gemacht und hat super funktioniert. Außerdem hat es anfangs geheißen, es werden Personen dort stehen, die kontrollieren, wie viele Tests geholt werden. Das habe ich einmal persönlich beobachtet – seitdem aber nicht mehr. Wieso kann man sich die Tests nicht einfach über die Apotheke holen bzw. bei Billa an Tankstellen, so wie in Wien?

Isobell Brandtner, Kemmelbach

Erfahrungen an der Testbox bei der Avanti-Tankstelle, Bertschingerstraße, heute (Anm.: Freitag, 15. Oktober), 9.20 Uhr:

Es gibt keine genaue Anleitung, wie vorzugehen ist. Das weckt die Erinnerung an Automaten auf einem Bahnhof. Dann probiere ich es mit Bankomat-Karte und Code. Nichts geht.

Eine Frau kommt vorbei: „Ja, so gehört es prinzipiell, auch ohne Karte, aber gestern ging es auch nicht.“

Anruf bei der Hotline. Auskunft: „Ich habe es an die Betreiberfirma weitergeleitet!“

Eine andere Frau: „Ich probiere es seit vier Tagen, habe auch bei der Hotline angerufen, aber nichts geschieht. Auch in St. Pölten und Herzogenburg hat es nicht funktioniert.“

Mag. Franz Dorn, Furth

Regionsticket hat eine große „Lücke“

Der österreichischen Bundesregierung, dem Land Niederösterreich und dem VOR ist mit dem Regionenticket für NÖ und das Burgenland ein „toller Wurf“ gelungen.

Ich bin ein Pendler zwischen Krems an der Donau und Tulln. Möchte ich jetzt die öffentlichen Verkehrsmittel für einen klimafreundlichen Ausflug in das östliche oder südöstliche Bundesland benutzen, gibt es ein kleines Problem. Denn egal, ob ich nach Wr. Neustadt, Baden …, oder zum Flughafen Schwechat möchte: Ich muss jedes Mal durch Wien!

Da hilft mir auch das Kombiticket NÖ-Burgenland nichts, denn wenn ich einmal nach Eisenstadt oder dem Neusiedlersee fahren möchte, ich muss immer durch Wien.

Und wenn ich gezwungenermaßen durch Wien muss, muss ich mir dafür ein extra Wienticket kaufen …

Soviel zum Thema einsteigen und unkompliziert fahren. Wie gesagt: ein „toller Wurf“!

Franz Gerstl, Mautern

