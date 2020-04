Manche haben Ängste wegen der CoronaApp und sehen George Orwells Visionen einer totalen Überwachung bereits als fix. Mir persönlich macht eher etwas anderes große Sorgen! Wie die Forderungen, das alte Vor-Corona-System in Sachen Wirtschaft, Verkehr, Megatourismus & Co. wieder hoch zu fahren.

Also weiter wie bisher: Regenwälder abfackeln für Billig-Soja und Palmöl für Frühstücksnougatcremes. Massen an Touristen gondeln wieder mit Kreuzfahrtschiffen durch Venedig bis alles schwankt und langsam zu sinken beginnt. Ballermannfeeling in Tiroler Alpen, wo Schneekanonen das Ökosystem schädigen und Gewinn wichtiger als Gesundheit und Leben! Fliegen billiger als Bahnfahren. Moderne Sklaven nähen weiterhin unsere Jeans, Sneakers, Handtaschen...

Ich hoffe, es kommt doch anders, weil ich an das Gute und Vernünftige im Menschen glaube! Wenn wir diese Chance vertun, dann vertun wir alles!

Michael M. Bauer, Graz