Weltweiter Klimastreik

Wenn es sich auch nur um eine Minderheit handelt, die an den Demonstrationen teilnimmt, dürfen sich als Klimaschützer auch all jene Verkehrsteilnehmer bezeichnen, die fast täglich einen Großteil ihres Weges, zumindest jene Teile, die von den systemimmanenten Vorteilen dazu geeignet sind, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen. Das ist vor allem innerhalb der Ballungsräume der Fall. In Wien legen täglich mindestens so viele Fahrgäste ihre Wege öffentlich zurück, als es Einwohner hat.

Die Kritik, die vorgebracht wird, ist auch die weitere Versiegelung des Bodens auf Kosten der Landwirtschaft, wovon auch unsere Lebensgrundlagen abhängen. Bei den politisch Verantwortlichen herrscht nun akuter Erklärungsbedarf.