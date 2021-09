Ich bin seit 1982 als Kraftfahrer tätig, lenke Lkw mit Anhänger, Reisebusse, bin Linienbusse, Taxi und Müllwagen in Wien gefahren, war Straßenbahnfahrer und Fiaker. Ich habe also viel Erfahrung im Straßenverkehr.

Man sollte einmal einen Pkw-Lenker mit so einen zwölf Meter langen Bus nur probieren lassen zu fahren. Es sieht von außen immer alles anders aus. Dass es überall schwarze Schafe gibt, weiß ich zur Genüge. Wie man aber in der Fahrschule schon lernt: Wer sich leichter tut, weicht aus. Und ein Bus darf um Gottes willen nicht auf den Gehsteig fahren! Ein Kollege bei den Verkehrsbetrieben meinte es einst auch gut und brach am Gehsteig ein.

Es wird immer Probleme geben, aber wenn beide Seiten ein bisschen weniger stur sind, klappt es sicher. Sonst müsste ich täglich dutzende Ohrfeigen austeilen …

Andreas Schabel, Ollersbach

