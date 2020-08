Durch die private Baustelle im Stadtgraben muss sich der gesamte Verkehr eines ganzen Stadtteils 15 Monate lang durch die Altstadt quälen. Das ist sowohl für die Anrainer dieser Straßenzüge als auch für die Bewohner von Krems-Nord eine sehr belastende Zumutung. Dabei kommt es auch immer wieder zu gefährlichen Verkehrssituationen.

Da auch der Schwerverkehr (z. B. Müll- und Umweltinsel-Abfuhren) jetzt zusätzlich noch bergauf fahren muss, wird das historische, denkmalgeschützte Katzenkopfpflaster doppelt und besonders stark in Mitleidenschaft gezogen. Lockere Steine, tiefe Mulden und Verwerfungen werden in der Margaretenstraße, am Hohen Markt und in der Wachtertorgasse nachweislich häufiger und größer.

Eine Sanierung dieser Straßenzüge ist dringend erforderlich. Gibt es eine gesetzliche Möglichkeit, die Verursacher dieser zusätzlichen Kosten, d. h. die Bauträger, an der Finanzierung der Sanierung zu beteiligen, anstatt die ohnehin geplagte Allgemeinheit und das Gemeindebudget damit noch finanziell zu belasten? Zumal durch besseres Baustellenmanagement eine Sperre des Stadtgrabens sicher zu verkürzen gewesen wäre.

Heinrich Scheuch, Krems

Zu den Berichten über die Langzeit-Sperre des Kremser Stadtgrabens wegen eines privaten Bauvorhabens