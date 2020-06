Wer hat unseren See in diese missliche Lage einer TV-Show gebracht? Dann geht es uns wie dem Grünen See, wo nur ein paar Touristiker abschöpfen und wir Einheimischen im Dreck ersticken. Acht Monate im Jahr interessiert sich niemand für unser liebes Nest.

Corona hat uns doch gezeigt, dass der Tourismus nicht mal drei Wochen überleben kann. Wer, glauben Sie, kann in Lunz wirklich von Gästen leben? Gasthaus, Hotel und Reisebüro Daurer oder vielleicht die Seeterrasse, welche dann fünf Monate im Jahr geschlossen hat?

Ihr Artikel war wenigstens ein Versuch in die richtige Richtung, aber energischer und engagierter hätte er sein können. War vielleicht etwas zu viel Angst vor der Politik der Hemmschuh oder vor den Wildnishausbetreibern oder vor aufstrebenden „ Jung-Hoteliers“, welche schnell eine GmbH gründen, damit bei einer Pleite nur der Volkswirtschaft und nicht ihnen der Schaden bleibt?

Kurt Pfeiller, Lunz am See

Leserbrief zum Kommentar von Christian Eplinger „ Es kann auch zu viel werden “ und zum Artikel „ Zwei Gründe zur Freude für Lunz “.