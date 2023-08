Wer ist ein radikaler Chaote?

Für die Landeshauptfrau als „normal denkende Person“, sind das radikale Chaoten, die hart bestraft werden sollen. Leider hat sie noch niemand gefragt, was dann jene Personen in ihren Augen sind, die mutwillig eine Umweltsituation herbeigeführt haben, die wir jetzt mit höchstem Einsatz bekämpfen müssen. Schon klar, diese Ökoraubritter sind die Zielgruppe, die Mickl-Leitner zu verteidigen hat. Aber zumutbar sind ihre veröffentlichten Gedanken nicht. “Wenn die Dummheit nicht dem Fortschritt, dem Talent, der Hoffnung oder der Verbesserung zum Verwechseln ähnlichsähe, würde niemand dumm sein wollen”, schrieb Robert Musil. So aber müssen wir schauen, wie wir mit der Schwarmdummheit leben können. Wir können sie nicht ausrotten und auch nicht ignorieren. Bestes Beispiel ist der kürzlich im hohen Lebensalter verstorbene Martin Walser. Zeit seines langen Lebens hat er gegen die Dummheit angekämpft, sie stets kritisiert und unermüdlich angeprangert. Auch Walser hat seinen Kampf gegen die Dummheit verloren.

Leserbrief von Peter Baumgartner / St. Veit an der Glan

Leserbrief zum Artikel: