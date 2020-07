Es wird nicht bei den fünf Kraftwerken bleiben, auch in den Nachbargemeinden sind die Windkraftbetreiber bereits am Vorfühlen und Planen. Sobald ein Projekt genehmigt wird, entsteht ein Flächenbrand. Dazu kommt dann noch der Netzausbau (Umspannwerk, Hochspannungstrassen). Mit dem Argument der Unberührtheit der Landschaft hier in unserer Gegend gewinnt man dann nichts mehr. Für die sachlichen Argumente, die dagegen sprechen, interessiert man sich leider nicht so schnell, da es ein sehr technisches und komplexes Thema ist.

Das Erscheinungsbild alleine ist es nicht, was mich diese Art der Stromerzeugung ablehnen lässt, aber es ist wohl das offensichtlichste Argument. Bitte informieren Sie sich sachlich und nicht ausschließlich bei einer Verkaufsveranstaltung der Betreiber und Tochterfirmen!

Wie sagt man so schön? Wer nichts weiß, muss alles glauben.

Daniela Binder, Nappersdorf