Wer vergibt den Titel "Top Unternehmen" im Waldviertel?.

Alle im Leserbrief genannten Betriebe haben genauso wie Elk Kurzarbeit angemeldet und produzieren laut eigenen Angaben in reduziertem Ausmaß weiter.

Für den Betriebsrat hält Reinhard Poppinger auf NÖN-Nachfrage fest: „Auch von den umliegenden Firmen ist jeder Betriebsrat glücklich, wenn eine Totalsperre verhindert werden kann und die Einigung auf Kurzarbeit gelingt. Elk unternimmt sehr viel für die Sicherheit der Beschäftigten, wodurch der Output in der Produktion auch deutlich reduziert ist. Kurzarbeit ist in dieser schwer kalkulierbaren Phase der Coronakrise – in der manche Häuser einfach montiert werden müssen, damit Menschen nicht buchstäblich auf der Straße sitzen, und genauso mit Wochen des kompletten Stillstandes zu rechnen ist – die einzige Lösung.“