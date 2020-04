Wertvolle Gebäude.

Da der Termin meines VHS-Vortrages verschoben werden musste, eine Information für alle, die an der (einstigen) Musterstadt der Denkmalpflege Interesse haben: Um 1800 war die Schillerstraße die „Promenade“ mit doppelreihiger Allee vom Steinertor zum Kloster Und. Ab 1855 setzte rege Bautätigkeit ein.

1991 hat die gebürtige Kremserin Michaela Karner an der Universität Wien ihre Diplomarbeit „Die Stadterweiterung von Krems von ca. 1860 – 1914“ mit ca. 130 Seiten Text und vielen historischen Fotografien vorgelegt. In der Diplomarbeit werden Häuser ausgewählt, die typisch für die jeweilige Epoche des Historismus sind. In der Schillerstraße sind dies auch die Nummer 2, das „Zwillingshaus“ (4 und 6) und das Haus Nummer 16. Und genau diesen droht jetzt der Abriss.

Statt ihnen soll ein Wohnhauskomplex mit „Flügelbauten“ im Innenhof mit 72 Wohneinheiten und Tiefgarage in die Baulücke gepfercht werden. Die Diplomarbeit alleine wäre schon Grundlage genug gewesen, um das gesamte Ensemble samt Gärten unter Schutz zu stellen. Außerdem liegt der Bereich in der Kernzone des UNESCO-Weltkulturerbes.

Auf die Frage an einen Kremser Gemeindepolitiker, warum Eingriffe in die historische Bausubstanz nicht der Öffentlichkeit mitgeteilt werden, bekam ich in schroffem Ton die Antwort: „Der Abriss eines Gebäudes und der folgende Neubau sind ausschließlich Sache des Bauwerbers und des Anlagenamtes!“

Übrigens: Die Schillerstraße wurde schon als „Kunstmeile“ vorgeschlagen. Auch als „Flaniermeile“ hätte sie mehr Berechtigung als die Wienerstraße entlang der Friedhofsmauer.

DI Ernst Kalt, Krems zu den Berichten über den bevorstehenden Abbruch zweier Häuser in der Schillerstraße.