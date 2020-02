Sich auf behördlich organisierte Programme oder auf Stadtmarketing-GmbHs zu verlassen, um diesem Dilemma zu begegnen, kann man nur als fahrlässig bezeichnen.

Schaut einfach über den Tellerrand, macht einen Ausflug nach Italien, z. B. nach Bassano del Grappa, eine meiner Lieblingsstädte am südlichen Auslauf der Alpen! Das ist durchaus vergleichbar mit der Größe von Krems, auch klimatisch eher „österreichisch“. Dort pulsiert das Leben in der Innenstadt an sieben Tagen in der Woche. Flanierende Bewohner und Touristen, volle Kaffeehäuser und Bars, tolle Geschäfte, Märkte, keine Leerstände – einfach lebenswert.

Warum geht das hierzulande nicht? Sich einfach nur mit dem Titel der „lebenswertesten Stadt“ Österreichs zu schmücken, ist zu wenig. In Krems herrscht tote Hose, und am Wochenende lässt der Ostblock grüßen …

Wo es mittlerweile teilweise schon besser aussieht als hier.

Liberalisiert endlich die Öffnungszeiten in der Innenstadt gegenüber den Einkaufsbunkern am Ostende von Krems. Gebt dem traditionellen Geschäftsleben gegenüber den uniformen Shoppingcentern spürbare Vorteile, Förderungen auf Kosten der Einkauftempel usw. Schickt die verknöcherten Gewerkschafter in die Wüste, die Weiterentwicklung verhindern und dabei Arbeitsplätze vernichten.

Kein Tourist will zum oder im Mariandl oder Bühlcenter flanieren. Diese Center schauen weltweit gleich aus, mit gleichen Produkten. Ich kaufe dort auch nicht, sondern fahre übers Wochenende nach Italien. Werdet endlich aktiv und lasst euch von unseren südlichen Nachbarn beraten!

Erich Pummer, Rossatz

Zum NÖN-Bericht „ Initiative hat sich formiert “