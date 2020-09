Die Hollabrunner NÖN erreichte folgender Leserbrief:

Mit Entsetzen bin ich gestern hinter einem Lkw-Tiertransport gefahren, der Schweine transportierte. Der Gestank war einfach fürchterlich während der Fahrt – und das im Freien, wohlgemerkt! Da denke ich mir: Wie leben diese armen Schweine, wenn die schon so im Freien stinken?!

Es ist echt traurig, dass die Weinviertler Bauern es nicht schaffen, dass die Schweine bis zum Tod ein schönes Leben bekommen. Ist es wirklich so viel verlangt, dass man den Tieren etwas Grünfläche widmet?! Aber da lässt man sie lieber auf Vollspaltenböden dahinvegetieren; einfach nur traurig – und so was essen dann die Konsumenten …

Da sieht man, in der heutigen Zeit zählt wirklich nur der Profit.

Eva Winkelbauer, Haslach