Das Anprangern der Regierung, von Personen, von Meinungen, hat offensichtlich Methode bzw. werden zumindest diese Stimmen am ehesten veröffentlicht. Mein Statement hier wohl weniger. Aber schreiben möchte ich es trotzdem. Ob zum „Strompreis“ oder „Benzin-, Gas- und Brot-Teuerung, ob „Energiegipfel gescheitert“ oder „Rücktritt“. Produktive Erkenntnisse kann ich nicht erkennen. Nur ewig andauernde Kritik.

Wie schön wäre doch zu lesen, dass wir auf Österreich stolz sein können, denn immerhin wird das Projekt „Grüner Wasserstoff, auch für Österreich mit dem Knowhow und Technologie von Österreichern in Saudi-Arabien wahrscheinlich bis 2024 möglich“! Vom Exkanzler Kurz groß angekündigt, in die Vorbereitungsphase geführt und jetzt genehmigt. Das Herz kommt von Siemens Austria!

Wie schön wäre doch zu lesen, dass wir auf alle Östereicher und Österreicherinnen stolz sind, weil die Hilfsbereitschaft das Herz unserer Bevölkerung wiederspiegelt, die aufsteht, hingeht und etwas tut, wenn es notwendig ist. Zu sehen ganz besonders in diesen Tagen.

Wie schön wäre es doch zu lesen, dass uns Fehler, die in der Politik genauso passieren wie in unser aller täglichen Leben und wir oft im Nachhinein dafür Verständnis aufbringen können. Dass wir uns nicht in Einzelaussagen verbeißen wollen, weil wir im Großen und Ganzen in einem herrlichen Land leben. Mit all der Freiheit des Denkens und Wollens und dass dies absolut keine Selbstverständlichkeit ist.

Wie schön wäre es zu lesen, dass wir zu den Entscheidungen stehen, die im Sinne der Demokratie getroffen werden, denn sie ist unser höchstes Gut. Auch wenn uns nicht jede Entscheidung gefällt, dürfen und können wir, ohne alles zu verdammen, doch im Großen und Ganzen trotzdem sehr gut hier leben. Denn nur in einer Diktatur hat nur einer recht.

Wie schön wäre es zu lesen, dass wir etwas leiser treten und nicht sofort zu kritisieren beginnen, weil wir auf die festgelegten Grundprinzipien unserer Verfassung und ihrer Kontrollfähigkeit vertrauen. Als Grundpfeiler unseres Landes Österreich.

Wie schön wäre es zu lesen, dass wir dankbar sind, wenn es uns nur annähernd so gut weitergeht wie jetzt; wenn wir vor allem bedenken, wie schlimm es werden könnte, wenn unsere heile Blase auf der sich momentan rasch verändernden Welt zerplatzt.

Sonja Blaschke-Pistracher