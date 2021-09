Zum Glück war kein anderer Verkehrsteilnehmer in der Nähe. Was wäre wohl mit einem Zweirad-Fahrer geschehen zwischen den Baumstämmen? Wieder ein Beweis für die extreme Gefahr, die von den Holztransportern ausgeht... Ich wünsche mir mehr kritische Berichterstattung über den täglichen Wahnsinn auf den Waldviertler Landstraßen. Die Lkw-Lenker, nicht nur beim Holz, fahren nämlich fast alle ohne Rücksicht und auf Teufel komm raus in Bewusstsein des Stärkeren.

Harald Rotenkrug, Horn

