Keine Ahnung, was es da zum Jubeln geben soll, wenn man ein Wellnesshotel in Mistelbach bauen will, für das wiederum viele Hektar Grünland zubetoniert werden.

Ein Projekt, dessen Sinnhaftigkeit sowieso fragwürdig ist. Kurz dachte man, in Mistelbach würde mit einem neuen Bürgermeister ein neuer, besserer Natur- und Umweltschutz einziehen. Falsch gedacht. Vorbei die Versprechungen, die unverantwortlich rasend schnelle Bodenversiegelung stoppen zu wollen. An den Ortsrändern der Stadt werden weiterhin hunderte Hektar wertvollen Naturbodens vernichtet.

Lebensqualität ist der Vorwand für diese Wahnwitzigkeiten. Diese ist aber nur zu erreichen, wenn wir unserer Nachwelt eine intakte Natur, Wiesen und Wälder erhalten.

Herbert Schlemmer, Mistelbach

„Bedenklicher Verbrauch“

Hotelprojekte im Weinviertel gut und schön: Aber das Mistelbacher Projekt (mit dem riesigen Wellnessbereich) ist nicht anderes, als ein weiteres „Energiemonster“. Der Energie- und Wasserverbrauch solcher Anlagen ist schlicht und einfach nicht mehr tragbar. Vor allem der Wasserverbrauch ist hier im Weinviertel schwerstens bedenklich. Daten zum Energie- bzw. Wasserverbrauch findet man natürlich nicht. Sonst würde so ein Projekt auch gar keine Genehmigung bekommen.

Harry Krumböck, Laa

„Jahrhundertprojekt für Mistelbach“

Herzlich zu gratulieren ist dem spusu-Geschäftsführer Franz Pichler und seiner Gattin Andrea für den Mut und die Entschlossenheit, in Mistelbach ein Weinviertel-Wellness-Hotel auf die Beine zu stellen. Mit der privaten 20 Millionen Investition wird der Tourismus in der Region eine neue, bisher noch nicht dagewesene, Chance erhalten.

Kritiker hinsichtlich neuer Versiegelung wird es immer geben. Bei genauer Betrachtung und Abwägung aller Vor- und Nachteile kann festgestellt werden, dass sich dieses Projekt seitens der Bevölkerung ein deutliches „Ja“ zur Umsetzung verdient. Der sonnige Bereich rund um die „Himmelsschaukel“ ist sicher ein schönes Plätzchen und bestens prädestiniert, um an dieser Stelle das Hotel zu errichten. Die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen ist besonders wichtig.

Der geplante Einsatz und die Verwendung von natürlichen Materialien und Formen, die Nutzung von Fotovoltaik und Fernwärme tragen dazu bei, die Umwelt zu schonen. Rad- und Wanderwege und schon vorhandene, anspruchsvolle Heurigenlokale werden die Besucher begeistern. Erforderlich ist allerding ein auch am Wochenende geöffnetes Weinviertel-Informationsbüro. Hier könnten neben Marketingaktivitäten auch Bahntickets verkauft werden und, damit verbunden, die vielen Künstler des Weinviertels ihre Bilder präsentieren.

Heinz Kurka, Mistelbach,Günther Knopf, Lanzendorf,Die Vertreter „InteressierteBürger von Mistelbach“

Die in der NÖN abgedruckten Leser-briefe spiegeln nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wider.