Ohne weitere Umstände wurde er -obwohl völlig unbescholten- von seinem Arbeitsplatz als Saisonier verhaftet und in Schubhaft gesperrt. Nach einer Woche war er wieder frei: Alle ihm zur Last gelegten "Vergehen" waren widerlegt worden, der sonst erfahrungsgemäß sehr strenge Richter ließ ihn gehen und wollte ihn eigentlich zum Arbeitsplatz zurückschicken...

2 Stunden später hatte er einen neuen Bescheid in der Hand: Er sollte - als "gelinderes Mittel" in ein Rückkehrzentrum.

Jedes Mal war im Bescheid für "Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung" zu lesen, über "Fluchtgefahr", nicht kooperatives Verhalten- weil er gesagt hatte , dass er sich lieber umbringen würde, als nach Afghanistan zurückzukehren...

Er hatte alles getan, was ihm am Anfang geraten wurde: Deutsch gelernt, integriert, gearbeitet. Nicht einmal eine Coladose geklaut, kein Schwarzfahren, niemand belästigt...

Wieso ist also ein neues Gesetz nötig, wenn doch Schubhaft wegen Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit sowieso möglich ist?

Ingrid Gruber

Leserbrief zum Artikel Weiter Diskussion um Sicherungshaft