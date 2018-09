Aus meiner Sicht eine unpassende Stelle für mittlerweile so ein großes Festival. Ich und meine Freunde haben uns gedacht, wir fahren schon einen Tag früher nach St. Pölten, da der Campingplatz schnell besetzt ist und wir einen guten Platz haben wollten. Man muss bedenken: Einen Tag davor zahlt man zusätzlich Geld fürs Frühcampen.

Wir sind um zirka 15 Uhr in St. Pölten angekommen und sind gleich mal jeden Parkplatz abgefahren, doch es waren alle voll und das einen Tag bevor offiziell das Festival beginnt. Gut, uns ist nichts anderes übrig geblieben, als uns einen passenden Parkplatz zu suchen, nicht zu weit zum Gelände haben und wo wir nichts verparken. Wir mussten dafür aber in die gesperrte Zone fahren. Es bestand gar nicht die Möglichkeit. irgendwo auf einem offiziellen Parkplatz zu parken, es war weit und breit kein Platz. Als wir dann einen passenden Platz hatten, wo wir nichts verparkten, haben wir die Festival-Bänder geholt und auch die 20 Euro für das Früh-Campen gezahlt.

Dann der Ärger am Campingplatz: Wir hatten keinen Platz mehr im Gelände zum Campen und das einen Tag vor dem Festival. In den Moment mussten wir alle mal schlucken: Wie kann es sein, dass es so viele Karten gibt, aber die Möglichkeit zum Campen nicht da ist. Uns wurde dann aber von einem Security-Mitarbeiter gesagt, dass wir draußen campen sollen und dass das mit der Polizei abgesprochen und genehmigt ist. Gut, ist uns nichts anderes übrig geblieben außer, dass wir außerhalb vom Campingplatz campen. Haben uns dann einen schönen Platz gesucht und dort gecampt.

Was dabei ärgerlich ist: Wir mussten immer für alles was es nicht draußen gab, rein gehen. Der Veranstalter war nicht im Stande, uns Boxi-WCs zur Verfügung zu stellen, obwohl ich es ins Frequency-Forum reingeschrieben habe, dass es nicht zu viel verlangt sein kann, dass, wenn man schon keinen Platz im Campingbereich hat, man wenigstens ein WC zur Verfügung stellt. Immerhin waren wir dort mehrere Gruppen, nicht nur meine Freunde und ich. Es kam keine Reaktion, gar nichts.

Also haben wir eigentlich fürs Campen bezahlt, aber keinen Service gehabt – zumindestens in der Nähe. Das nächste WC war mindestens drei Minuten Fußmarsch entfernt.

Immerhin gab es auch positive Seiten: Wir hatten unsere Ruhe, weil es nicht so laut war und die ganzen Dauerbesoffenen waren auch nicht in unserer Nähe.

Es ist halt leider so, dass viele keinen Anstand haben, sich in der Öffentlichkeit zu benehmen. Es ist nicht zu entschuldigen, dass sich wer vor einem Gartenzaun erleichtert. Bei einem Festival ist es halt üblich, dass die Leute alkoholische Getränke zu sich nehmen und leider einige ihr Hirn ausschalten.

In meinen Augen hat der Veranstalter geschlampt. Hätte er Boxi-WCs zu Verfügung gestellt (immerhin sind täglich in der Früh ein Lkw vorbei gefahren, mindestens 10 „Boxis“ aufgeladen hatte), wäre vieles anders gelaufen. Ärgerlich ist wirklich, dass man für etwas bezahlt, was man dann nicht bekommt.

Mein Fazit: Nicht nur die Anrainer haben den Ärger mit dem Wildcampen, sondern auch die Festival-Besucher.

Simone Winter, per E-Mail

Leserbrief zum Artikel "Festival-Gäste hinterließen 270 Tonnen"