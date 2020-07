Wenn ein Anrainer namens Günther Wolfsberger die wiederholte Baustellenverlängerung als „Willkür und Ignoranz“ bezeichnet, muss ich mich dieser Feststellung als betroffener Anrainer anschließen. Als einer, der ein halbes Jahrhundert im Baugewerbe tätig war, muss ich sie um den Begriff „Präpotenz“ erweitern – wie in unserer Stadt im Allgemeinen und von diversen Bauträgern und Baufirmen im Besonderen mit den betroffenen Anrainern umgegangen wird. Sich wegen mangelhafter Baukoordination auf die „Corona-Pandemie“ auszureden und dies von der zuständigen Behörde zu befürworten, schlägt dem Fass den Boden aus.

Aber keine Sorge, die betroffene Bevölkerung wird sich am nächsten Wahltag sicher an dieses Verhalten erinnern.

Baumeister Ing. Rudolf Pfaffenbichler, Krems

Alle sind gleich – nur manche sind gleicher. Wenn die Baufirma weiß, dass eine Verlängerung kein Problem ist, dauert es eben ein wenig länger …

Karl Hietzgern, Krems

Wenn man, so wie wir, täglich auf dieser Umleitung unterwegs ist (zu Fuß, mit Fahrrad, Moped oder PKW), dann ist die Betroffenheit besonders groß; zumal man beobachten kann, wie seit Monaten nur mehr Finish-Arbeiten (Fliesen, Maler, Installateur etc. – an den Professionisten-Autos zu sehen!) erledigt werden, die auch ohne Sperre der wichtigen Stadtgraben-Fahrbahn durchzuführen wären. Da gibt es einen breiten Vorgartenstreifen für Ablagen und Parkmöglichkeit, außerdem eine Tiefgarage. Und das Gerüst für den Vollwärmeschutz steht schon seit dem Winter.

Bei einigem guten Willen und weniger großzügigen (gleichgültigen?) zuständigen Stellen im Magistrat wäre eine kürzere Sperre sicher möglich gewesen.

Mag. Heinrich Scheuch, Krems