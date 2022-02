Windkraft-"Monsterpark": "Lebensqualität sinkt rapide"

Herr Neunteufel, der so vehement für die Windkraft eintritt, kann sich glücklich schätzen, keinen solchen Monsterpark in seiner Umgebung zu haben, denn hier sinkt die Lebensqualität rapide und es darf nicht nur die wirtschaftliche Seite gesehen werden. Für Naturschutz zu sein ist eine Sache, aber Naturschutz zu leben ist eine völlig andere.

Diese Grafenschlager Windrad-Monster mitten im Wald und nur etwas mehr als 1.300 m von unseren Häusern entfernt, mit diesem permanenten Dauerlärm der Rotoren, der bei richtiger Windrichtung noch dazu sehr laut wird, grenzt für uns an Körperverletzung. Noch schlimmer trifft es natürlich die Tiere vor Ort, denn dort ist der Lärmpegel immer hoch, aber die können sich ja nicht wehren und haben keine starke Lobby, denn der eigentlich Natur- und Artenschutz lässt sich ja relativ einfach umgehen, dafür ist dieser Windpark ja das beste Beispiel.

Von politischer Seite brauchen wir uns keine Hilfe erwarten, denn genau dort liegt ja das Problem: 2011 wurde die Windinitiative Waldviertel ins Leben gerufen und die Politik ins Boot geholt. Die betroffene Bevölkerung wurde zuletzt informiert und das auch nur oberflächlich. Denn dass das Projekt nur durch die Zustimmung der Gemeindevertreter zur Reduzierung des normalerweise geltenden Mindestabstandes von 2.000 m auf max. 1.200 m möglich wird, erfuhr der Rest der Bevölkerung erst als es schon zu spät für einen richtungsweisenden Aufschrei war.

Dass die Genehmigungen für diesen Windpark einfach geteilt wurden in Errichtung (2014) und Netzableitung (2020) zeigt eindeutig wie einfach Natur- und Artenschutz umgangen werden kann; denn dieser besagt, dass in einem Gebiet mit Schwarzstorchvorkommen keine in deren Lebensraum eingreifende, gröbere Veränderungen bewilligt werden dürfen. Denn die Errichtung des Windparks im Wald wurde ja vom Land NÖ bewilligt und für die Netzableitung war die zuständige Behörde die Bezirkshauptmannschaft. Auch Naturschutzorganisationen schauen schweigend weg.

Allein die Tatsache, dass ein Windpark mitten im Wald errichtet werden darf ist doch ein Schildbürgerstreich sondergleichen. Jahrelang hören wir jetzt schon, wie wichtig der Wald für unser Klima ist, dieser Windpark wurde aber trotz aller Gutachten und Einsprüche stur weiterverfolgt und schlussendlich auch gebaut.

Die Frage, warum die Politik es nicht einmal der Mühe wert findet, mehr in Projekte, von denen auch Otto Normalverbraucher profitiert und für Stromsparmaßnahmen zu investieren, beantwortet sich von selbst.

Martha u. Gerlinde Lichtenwallner, Engelbrechts zum Leserbrief "Die zwei Seiten der Windkraft und dann auch noch Zwentendorf"

